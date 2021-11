Maltempo, oggi allerta gialla in otto regioni

Dopo un weekend soleggiato, torna la pioggia sull'Italia. Allerta gialla per il maltempo oggi in 8 regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Attesi rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento. In discesa le temperature.

Ieri il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse segnalando, dal primo pomeriggio di ieri, domenica 21 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, prima sulla Sardegna, e successivamente, dalla serata, sulla Liguria.

L'avviso prevede inoltre da ieri notte precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Campania e Molise, con particolare riguardo ai settori meridionali del Lazio, settentrionali e occidentali della Campania e occidentali del Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 21 novembre, allerta gialla su alcuni settori di Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.