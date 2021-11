Vulcano, si prepara evacuazione dell'area portuale

(ANSA) - VULCANO PORTO, 20 NOV - Il giorno dopo che il governo Musumeci ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale, mentre il sindaco Marco Giorgianni con ordinanza da lunedì proibirà a 250 famiglie di dormire dalle 23 alle 6 del mattino nelle case situate nell'area portuale e nella zona limitrofa gli isolani sono già all'opera per "l'evacuazione" dall'area a rischio. Il cratere ma soprattutto i fumi con gas, anidride carbonica e solforosa che fuoriescono anche in più punti alle pendici del vulcano hanno accentuato l'allarme di vulcanologi e Protezione civile e non fa dormire sonni tranquilli. L'anidride carbonica pesante tende ad andare verso il basso e il sindaco teme che durante la notte dormendo qualcuno possa subirne le conseguenze per questo sta predisponendo l'ordinanza che varrà un mese e che potrà essere modificata soprattutto per i cittadini che abitano ai piani alti nell'area a rischio.

In molti intendono optare per l'autonoma sistemazione da amici, parenti e seconde case nelle località più tranquille del Piano, Gelso e Vulcanello. La giunta Giorgianni che da tempo è in prima linea darà priorità a famiglie con disabili gravi, poi i fragili e a seguire gli altri nuclei familiari. Lunedì giorno di entrata in vigore effettiva della ordinanza il trasferimento dovrà essere completato. Di giorno - invece - nell'area portuale la vita potrà riprendere regolarmente. Tra gli isolani c'è grande preoccupazione. Lo conferma Peppino Muscarà che fa parte di una "famiglia storica". "La situazione a Vulcano non è affatto buona - dice - mi domando se la situazione fumi e gas dovesse restare cosi per anni che futuro potrà' avere l'isola e i suoi abitanti. Nessuno può garantire che torneremo come prima, nessuno scienziato può garantirlo. Che ne sarà' delle nostre case, delle nostre attività, del lavoro, dei nostri animali e del turismo?". "Purtroppo - conclude - in questo caso non esiste un piano "B", abbiamo a che fare con un Vulcano di natura esplosiva in una isoletta di 21 km quadrati e contro la natura in questo caso nulla si può fare per difendersi". (ANSA).