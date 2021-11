Venezia: cento barche in Bacino San Marco contro moto ondoso

(ANSA) - VENEZIA, 20 NOV - Associazioni di voga e vela si sono riunite stamani a Venezia per manifestare contro il moto ondoso. I partecipanti, a bordo di un centinaio di imbarcazioni tipiche veneziane - sàndoli, caorline e sanpierote - si sono disposti nello specchio d'acqua del Bacino di San Marco, protestando in maniera ordinata per circa un'ora, muniti di fischietti e striscioni, e intonando cori.

"Sosteniamo la candidatura di Venezia a Capitale mondiale della sostenibilità, - hanno spiegato gli organizzatori - ma serve una legge 'ad hoc' per regolamentare il traffico acqueo lagunare e ridurre le emissioni in atmosfera". (ANSA).