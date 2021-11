Trovato uomo carbonizzato in baracca, forse è un clochard

(ANSA) - CODOGNO (LODI), 20 NOV - Un uomo, non ancora identificato è che si ritiene possa essere un senzatetto, è stato trovato, stasera, carbonizzato all'interno di una casetta di legno utilizzata per il ricovero di attrezzi agricoli a Codogno nel Lodigiano, in via Manzoni, in un terreno non lontano dal cimitero. I vigili del fuoco di Casalpusterlengo (Lodi) erano intervenuti per domare un incendio segnalato da cittadini residenti e, nel corso delle operazioni, hanno rinvenuto il corpo. (ANSA).