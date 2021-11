Migranti: Croce Rossa porta aiuti per campo Lipa in Bosnia

(ANSA) - PADOVA, 20 NOV - Due tonnellate di aiuti umanitari per i migranti che si trovano in un campo della Bosnia Erzegovina sono stati consegnati oggi dal comitato di Padova della Croce Rossa. il materiale è stato preso in carico dalla delegazione della Croce Rossa Bosniaca a Bosanski Petrovac. Si tratta di oltre 4.300 beni comprendenti coperte, abiti e calzature per neonati, bambini ed adulti. La missione del Comitato CRI di Padova ha impiegato sette volontari con tre mezzi: un fuoristrada, un furgone ed un autocarro.

L'organizzatore dell'operazione è stata curata dal Settore Emergenze del comitato patavino coordinato da Mirco Canella.

Tutta l'operazione si è svolta d'intesa con il Comitato regionale e quello nazionale della CRI, che l'aveva autorizzata.

Gli aiuti verranno distribuiti ai profughi che sono attualmente bloccati in Bosnia Erzegovina nel campo di Lipa; una struttura molto vicina alla città di BIhac e quindi ai confini dell'Unione Europea, che ospita alcune migliaia di profughi, prevalentemente siriani, afgani, pakistani e bengalesi. Molti sono bloccati lì da due anni. (ANSA).