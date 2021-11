Pulmino sui binari, morto anche l'altro ragazzo ferito

(ANSA) - BOLOGNA, 19 NOV - È morto l'altro ragazzo diciottenne rimasto gravemente ferito nell'incidente in cui ieri nel Parmense aveva perso la vita un coetaneo. Entrambi erano persone disabili, si trovavano a bordo del pulmino che li riportava a casa dopo le lezioni a scuola. Lo riporta la Gazzetta di Parma. Il mezzo era finito ieri pomeriggio sui binari della linea ferroviaria Piacenza-Bologna, poi colpito da un treno in transito. Un 18enne era morto sul colpo, l'altro era invece rimasto ferito in modo grave. Non ce l'ha fatta. Ferite ma meno gravi le altre due persone che erano a bordo: una assistente 40enne e il conducente 54enne. (ANSA).