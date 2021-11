Pulmino precipita da A15 su ferrovia, morto un giovane

(ANSA) - PARMA, 18 NOV - Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito gravemente in seguito ad un incidente avvenuto sul raccordo dell'Autostrada A15 nei pressi del comune di Fontevivo, in provincia di Parma. Secondo le prime informazioni i due erano con un uomo e una donna a bordo di un furgoncino che è precipitato sulla linea ferroviaria Bologna-Piacenza ed è stato urtato da un treno in transito. Anche i due adulti sono rimasti feriti.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa. Illesi i passeggeri del treno regionale, per i quali si sta predisponendo assistenza. Sul posto stanno convergendo i soccorsi, i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. In corso la riprogrammazione del trasporto ferroviario. Regolare il traffico sulla rete Alta Velocità.

(ANSA).