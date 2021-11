Scontro su Statale 16, altro incidente mortale nel Ferrarese

(ANSA) - BOLOGNA, 17 NOV - Ancora un incidente stradale mortale, nel Ferrarese, dopo quello che la scorsa notte, ad Argenta, ha visto perdere la vita due ragazze di 20 e 21 anni.

Secondo quanto riferito dall'Anas a Voghiera - sulla Statale 16 'Adriatica' all'altezza del chilometro 93,350 - una persona è morta in un sinistro che ha coinvolto due veicoli e un mezzo pesante. Sul posto sono presenti uomini dell'a stessa Anas e delle Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione, attualmente bloccata.

Ieri sera ad Argenta in uno scontro tra due auto sono decedute due ragazze, di 20 e 21 anni mentre sono rimasti feriti un'altra ragazza - in maniera grave e ricoverata all'Ospedale di Cona - che viaggiava in auto con loro ed un uomo - in modo non grave gravemente che era alla guida dell'altra vettura. (ANSA).