Rapine in villa: custode fa fallire 'assalto' nel trevigiano

(ANSA) - MOGLIANO (TREVISO), 17 NOV - Un tentativo di rapina in villa è fallito a Zerman di Mogliano (Treviso), grazie al sistema di videosorveglianza che ha messo in allarme il custode permettendogli di mettere in fuga i malviventi. E' il second caso nella zona in pochi giorni, il primo, ai danni di un industriale petrolifero, era andato a segno.

Nel mirino dei rapinatori era finita una villa in via della Chiesa a Zerman, dimora di un noto imprenditore ed ex contitolare di una serie di supermercati.

Secondo le prime informazioni, il custode, grazie alle telecamere perimetrali della villa ha notato almeno 4 figure sospette facendo scattare l'allarme al quale hanno risposto i Carabinieri con l'intervento di due Gazzelle. I 4 si sono dati alla fuga, probabilmente assistiti da un quinto complice che li attendeva in auto. I Carabinieri hanno preso in custodia le registrazioni delle telecamere come utile strumento d'indagine.

Non è escluso, anzi le affinità lo fanno pensare, che il gruppo di rapinatori sia lo stesso che aveva colpito con successo 48 ore prima a Mogliano. (ANSA).