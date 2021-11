Maltempo: Canada, almeno un morto e migliaia di sfollati

Le piogge torrenziali, le frane e le inondazioni che hanno colpito negli ultimi giorni la Columbia Britannica, nell'ovest del Canada, hanno provocato almeno un morto e migliaia di sfollati. Lo hanno reso noto ieri sera le autorità locali.

"Il corpo di una donna è stato ritrovato in una frana avvenuta lunedì mattina sull'autostrada 99, nei pressi di Lillooet (250 km a nord di Vancouver) e le ricerche continuano oggi", ha annunciato la Royal Canadian Mounted Police, la polizia federale, in un comunicato stampa. "Il numero totale di persone e veicoli scomparsi non è stato confermato", hanno detto le autorità. Lunedì i circa 7.000 residenti della città di Merritt, situata a 300 km a nordest di Vancouver, sono stati evacuati. "Ci aspettiamo che questo ordine di evacuazione rimanga in vigore per più di una settimana", ha detto ieri il Comune.