Il mondo Intero saluta on line Valentino Rossi

L'icona del motociclismo scende di sella. Il 9 volte campione del mondo, come sappiamo, con la gara di Valencia di domenica scorsa ha chiuso la sua carriera da pilota di moto.

Al termine della gara “The Doctor” ha dichiarato che "La cosa più bella per me in tanti anni di motociclismo è esser diventato un'icona. In queste stagioni in cui sono sceso in pista, tanta gente grazie a me si è interessata a questo sport, facendolo diventare più famoso e seguito. Tra noi piloti si parla della gara, ma essere stato un'icona è quel che mi resta di più bello".

Una considerazione che viene assolutamente confermata dalla analisi ANSA – DataMediaHub.

Nell’ultima settimana sono state più di 85mila le citazioni online relative a “pensioni”, da parte di quasi 15mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto (like + reaction + condivisioni e commenti) più di 1,1 milioni di persone.

Il picco massimo si è avuto proprio durante la gara di Valencia con circa 11mila citazioni di Valentino Rossi tra le 14:00 e le 15:00 del 14 novembre scorso.

Volumi che ottengono una portata potenziale (“opportunity to be seen”) di oltre 599 miliardi di impression.

Anche stimando ragionevolmente al 5% la portata effettiva rispetto a quella potenziale le impression, le esposizioni effettive a contenuti relativi al campione di motociclismo sono 29,9 miliardi, al lordo delle duplicazioni.

È tutto il mondo a salutare e omaggiare “il dottore”. Solo il 16% circa delle conversazioni online proviene dall’Italia. Circa altrettante dagli Stati Uniti. Più del 13% dalla Spagna, dove si teneva il GP, e ben il 20% circa dall’Indonesia. Ma anche molte altre nazioni sono ben rappresentate.

Tra tutte, come mostra l’infografica con, anche, la word cloud dei termini maggiormente ricorrenti nelle conversazioni online relative a Valentino Rossi, spicca l’hashtag #GrazieVale.

Il contenuto che ha generato maggior coinvolgimento è il video su YouTube di MotoGP, l’account ufficiale del circuito motociclistico, che con il video “Valentino Rossi surprised by his 9 title-winning bikes” ottiene 2,9 milioni di visualizzazioni e oltre 67mila like.

Insomma, come lui stesso ha dichiarato, Valentino Rossi è effettivamente un’icona a livello mondiale. E non possiamo che unirci al coro di chi lo ha voluto ringraziare per le emozioni che ci ha donato in questi anni.