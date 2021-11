Al via il Festival del futuro 2021

Inizierà il 18 novembre presso il centro Congressi di VeronaFiere la terza edizione del Festival del Futuro, l’appuntamento dedicato alla discussione sui trend che caratterizzeranno i prossimi anni.

L’iniziativa, promossa come sempre dal Gruppo editoriale Athesis, Eccellenze d’Impresa e Harvard Business review, quest’anno è dedicata a “La grande transizione: dal new normal al never normal. La nuova onda di innovazione che cambierà il mondo”.

Il programma di quest’anno prevede l’apertura, il 18 mattina, dopo saluti istituzionali, del Ministro Roberto Cingolani a cui seguiranno due tavole rotonde dedicate alla tecnologia per chiudere la prima parte della giornata con un keynote speech di Gianluca Rana, Amministratore delegato del pastificio Rana.

Il pomeriggio sarà invece dedicato alla salute e alla space economy a cui seguirà il keynote specch di Maria Cristina Piovesana, Vice Presidente per l’Ambiente, la Sostenibilità e la Cultura, Confindustria

La mattina del 19 novembre saranno di scena due tavole rotonde una dedicata all’Europa e alle sue prospettive, l’altra invece si occuperà di cibo e agricoltura soffermandosi in particolare sulla qualità delle materie prime italiane. Tra i due eventi il Keynote speech di Giulio Molon, Direttore di Cardiologia ed elettrofisiologo, Ospedale Sacro Cuore di Negrar.

Pomeriggio tutto dedicato all’economia e al lavoro con tre tavole rotonde che affronteranno i temi dello sviluppo economico, delle trasformazioni di banche e finanza e dei nuovi modelli di organizzazione del lavoro.

L’ultima giornata di lavori, Sabato 20, si aprirà con un dibattito sulla formazione, a seguire due tavole rotonde una dedicata ai cambiamenti nella società e l’altra dedicata alle imprese basate sui valori.

Il pomeriggio sarà invece focalizzato sulla mobilità sostenibile, la decarbonizzazione e la transizione energetica e infine sul cambiamento climatico.

La chiusura del Festival sarà poi affidata al Ministro Enrico Giovannini.