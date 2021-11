Roma: Gualtieri da Draghi, sostegno per rilancio città

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha incontrato questa mattina il premier Mario Draghi. "È stato un incontro molto positivo, abbiamo affrontato tutti i temi principali che riguardano il futuro e il rilancio di Roma, a partire dal Pnrr. Abbiamo discusso di infrastrutture, mobilità e delle grandi sfide del Giubileo e dell'Expo. Abbiamo trovato una grande attenzione ed un grande disponibilità da parte del presidente Draghi a sostenere il rilancio di Roma. È l'avvio dei una collaborazione molto positiva", ha detto Gualtieri.

"Ai circa 1,5 miliardi per il Giubileo in manovra, vanno aggiunte le risorse europee e quelle nuove stanziate in legge di bilancio per il trasporto pubblico di massa. Per Roma ci sono più di 2 miliardi. Sono soddisfatto e ringrazio il presidente Draghi". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri parlando al termine dell'incontro con il premier. "Stiamo lavorando per assicurare nel medio periodo fondi soprattutto per la dotazione di metropolitane, Roma deve avere una rete adeguata", ha aggiunto il primo cittadino sottolineando anche la collaborazione sul Pnrr.

Per affrontare l'annoso problema della gestione dei rifiuti di Roma Gualtieri intende fare leva anche sul Pnrr e sulla realizzazione di nuovi impianti come i biodigestori. "La situazione attuale è quella di un deficit di impianti e di sbocchi - ha detto Gualtieri al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi - Alla fine di ottobre c'è stato un guasto di un impianto a Frosinone, che sta rallentando la raccolta.

Stiamo lavorando intensamente per uscire da questa situazione di difficoltà che riguarda la raccolta ordinaria". (ANSA).