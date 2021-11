No vax perquisiti:Questore Pordenone,foglio via per indagato

(ANSA) - PORDENONE, 16 NOV - Gli agenti della Digos e dell'Ufficio Polizia Anticrimine della Questura di Pordenone hanno notificato stamani la misura di prevenzione del "Foglio di Via Obbligatorio" dalla città di Pordenone, per 1 anno, disposto dal Questore Marco Odorisio nei confronti di un attivista "no Green pass", di 51 anni, residente in provincia, facente parte dei 17 indagati dalla Procura della Repubblica di Torino.

"I presupposti - spiega la Questura -, si sono evidenziati a seguito degli elementi investigativi emersi a carico dell'uomo coinvolto, attivisti "no vax - no Green pass", più radicali affiliati al noto canale Telegram "Basta Dittatura", uno degli spazi web di maggiore riferimento nella galassia dei negazionisti del Covid 19".

Il canale era già stato oggetto di un provvedimento giudiziario di sequestro nonché della decisione di chiusura da parte della stessa società in considerazione della gravità dei contenuti pubblicati. (ANSA).