Maltempo: forti temporali in Gallura, crolli e allagamenti

(ANSA) - OLBIA, 16 NOV - Forti temporali si sono abbattuti a più riprese sulla Gallura creando crolli, smottamenti e allagamenti in tutto il territorio. I disagi più gravi sono stati registrati a Olbia, Padru e Monti, dove i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza le zone ed evitare guai peggiori alle persone e alle cose. A Monti lo straripamento di un canale tombato che attraversa il centro del paese ha creato difficoltà e paura. Anche in questo caso l'arrivo dei pompieri si è rivelato determinante per scongiurare danni più gravi. (ANSA).