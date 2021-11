Maltempo, allerta arancione in Sicilia e in Sardegna

Una depressione tra la Tunisia e le due isole maggiori italiane continua a convogliare impulsi di tempo perturbato, a tratti anche intensi: in queste contesto, sono attese piogge e temporali che interessano dapprima la Sardegna, per portarsi poi anche su Sicilia e Campania, specie sui settori costieri di quest'ultima. Lo sottolinea il Dipartimento della Protezione Civile che, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo.

L'avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, in successiva estensione a Sicilia e Campania, con particolare riferimento ai settori costieri e alle isole di quest'ultima. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 17 novembre, allerta arancione su gran parte della Sicilia e sul settore orientale della Sardegna. Valutata, inoltre, allerta gialla su alcuni settori di Marche, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e resto della Sicilia.

Due trombe marine si sono formate, in mattinata, in mare di fronte Marinella di Selinunte nel Trapanese e hanno gettato nel panico centinaia di persone che temevano arrivasse a terra. Le trombe si sono mosse dal mare di Menfi fino a Mazara del vallo e la gente ha filmato l'evento invocando antiche litanie usate dai pescatori per farlo cessare. Contemporaneamente, sulla zona, dal mare fino all'abitato di Castelvetrano (Trapani), si è registrata una forte grandinata con chicchi molto grossi.

Interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli (Campobasso) e le Isole Tremiti (Foggia) a causa del maltempo. Il mare in burrasca di oggi ha impedito alla motonave "Isola di Capraia", che effettua giornalmente il trasporto merci e passeggeri tra la costa molisana e le Diomedee, di salpare alla volta di San Domino. In mattinata l'imbarcazione aveva rinviato la partenza alle 13 e poi la decisione del comandante di restare nello scalo. Il bollettino meteomarino diramato dalla Capitaneria di Porto ha segnalato la burrasca marina con vento di sud-est forza 7.