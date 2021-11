L'Inferno di Dante diventa realtà virtuale, progetto didattico

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - Incontrare dal vivo i protagonisti della Divina Commedia seguendo la discesa agli inferi di Dante: sarà possibile alla 26^ edizione del salone nazionale dell'educazione OrientaMenti in programma da oggi al 18 novembre a Genova, dove l'azienda digitale Ett e la società no profit Parole O_Stili hanno allestito uno stand per presentare un nuovo progetto didattico.

Si tratta del cortometraggio 'Dante VR 3D' che attraverso un visore oculus restituisce la Divina Commedia in realtà virtuale.

La presentazione ufficiale del progetto 4.0 avverrà il 18 novembre nello stand Ett. Nel corso dell'incontro, la tematizzazione del canto XXXI dell'Inferno, quando Dante e Virgilio incontrano il gigante, verrà portata come modello di attività didattica, caricata sulla piattaforma www.ancheioinsegno.it, quest'ultima dedicata al mondo della scuola e realizzata da Parole O_Stili in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. "Siamo dell'idea che la collaborazione tra un'azienda digitale e Parole O_Stili - ha dichiarato Giovanni Verreschi, amministratore delegato di Ett - sia una conferma che non esiste un confine definito e rigido tra cultura scientifica (Stem) e cultura umanistica". (ANSA).