Covid: altri tre decessi in Alto Adige, incidenza a 400

(ANSA) - BOLZANO, 16 NOV - L'Alto Adige registra altri tre decessi di pazienti covid. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.220. L'incidenza settimanale oggi è di 400. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 143 tamponi pcr positivi su 1.289. In aumento i pazienti ospedalizzati nelle cliniche private che in un giorno salgono da 32 a 47. Stabili (9) i letti occupati in terapia intensiva, mentre cala a 70 (-4) il numero di pazienti nei normali reparti. In quarantena si trovano 6.722 altoatesini, mentre 71 sono stati dichiarati guariti. (ANSA).