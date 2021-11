Shock in Cina, team anti-Covid uccide cane di donna in quarantena

I cani e i gatti finisco vittime della tolleranza zero contro il Covid in Cina. A testimoniarlo è un video shock che sta indignando i social: nelle immagini, riprese da una telecamera interna, si vedono uomini bardati di tute e maschere della sezione prevenzione Covid della città di Shangrao, armati di piede di porco, che entrano in un appartamento - mentre la proprietaria è confinata in quarantena in un hotel ad hoc -, cercano e scovano il suo corgie prima di ucciderlo colpendolo alla testa.

Nelle scioccanti immagini - riferisce la Cnn - si vede il povero animale, nascosto sotto un tavolo, scappare e guaire prima di essere abbattuto. Un atto barbaro legato alle rigidissime regole scattate nella città cinese dove, per la presenza di un piccolo focolaio di contagi, è stata imposta la quarantena e l'obbligo di non tenere con sé i propri animali.

E' stata la stessa proprietaria messo in quarantena ma negativo al test a pubblicare il video, recuperato dalle camere della sorveglianza della sua abitazione, sui social. (ANSA).