Migranti: nuovo sbarco nella Locride, ne sono arrivati 302

(ANSA) - ROCCELLA IONICA, 14 NOV - Ennesimo sbarco di migranti nella Locride. La Guardia costiera ha soccorso al largo di Roccella Ionica un peschereccio, in balia del mare mosso, a bordo del quale si trovavano 302 persone di nazionalità egiziana e siriana, tutti uomini adulti.

I migranti sono stati trasbordati su unità navali della Guardia costiera e trasferiti nel porto di Roccella Ionica, approdo negli ultimi tempi di molti sbarchi.

Dopo l'arrivo sulla terraferma, i migranti sono stati sottoposti al test del tampone molecolare.

I 302 migranti sono stati ospitati, temporaneamente, in attesa di essere trasferiti in un centro di accoglienza, nella tensostruttura realizzata di recente nell'area del porto di Roccella e gestita dalla Croce rossa e dalla Protezione civile.

