Maltempo: voragini in strada, chiuse provinciali in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 NOV - Un'altra strada chiusa al traffico in Sardegna a causa delle incessanti piogge di oggi: a Castiadas, nella Sardegna sud orientale, una voragine si è aperta sulla provinciale 18 e i carabinieri hanno chiuso la circolazione al km 23. Si tratta solo dell'ultimo intervento, in ordine di tempo, per i militari dell'Arma impegnati per tutta la giornata in diversi interventi nel sud dell'Isola. Nel primo pomeriggio altre pattuglie dei Carabinieri sono intervenute a Santadi, nel Sulcis, sulla provinciale 70, dove ha ceduto parte del manto stradale del piccolo ponte che collega l'abitato con quello di Teulada.

A Cagliari hanno effettuato i rilievi dopo il crollo di un muro che ha provocato il danneggiamento di due autovetture, a Capoterra, Villa San Pietro e Sarroch sono intervenuti, invece, per mettere in sicurezza alcune abitazioni e la viabilità extraurbana della Statale195 momentaneamente chiusa al traffico in attesa del ripristino da parte del personale dell'Anas.

