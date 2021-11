Covid: Veneto, +878 casi e 3 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 14 NOV - Rallenta nel fine settimana la crescita in Veneto dei nuovi casi di Covid-19, con 878 contagi nelle ultime 24 ore e il totale a 491.301; il bollettino regionale segnala inoltre 3 decessi, che portano il totale a 11.875 vittime.

Crescono ancora (+461) i positivi attuali, che sono 15.922.

Ferma la situazione dei ricoveri in area non critica (299), mentre crescono (+3) i pazienti in terapia intensiva che oggi sono 63. (ANSA).