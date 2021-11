Pedopornografia: giovane arrestato, in video bambina 9 anni

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - E' accusato di aver detenuto e aver anche autoprodotto foto e video pedopornografici: in un filmato è stata ripresa anche una bambina di 9 anni, figlia della sua compagna di origini russe, mentre faceva la doccia. Per questo motivo la Guardia di Finanza e la Polizia Postale hanno arrestato un giovane, di 22 anni, bresciano.

Il provvedimento è stato deciso dopo il sequestro del cellulare dell'indagato, durante una perquisizione disposta dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una più ampia indagine in materia di reati tributari. Dall'analisi del telefono del ragazzo, inizialmente indagato per fatture false, sono emerse oltre duemila foto pedopornografiche. Secondo le indagini di Guardia di Finanza e Polizia Postale, cercava su canali Telegram immagini di bambine tra i sette e i dieci anni. (ANSA).