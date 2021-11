Aggredirono docente a Villaricca, due 20enni i responsabili

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - Sono stati identificati e denunciati per lesioni gli aggressori del docente della scuola media 'Siani' di Villaricca (Napoli), vittima di un pestaggio lo scorso 11 novembre mentre si allontanava in sella al suo scooter dall'istituto: si tratta di due giovani di 20 e 19 anni. Il ventenne ha piccoli precedenti per reati contro il patrimonio.

Il 19 enne invece, incensurato, è il fratello di un alunno della stessa scuola in cui insegna il docente.

Fu lo stesso professore, costretto a fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale di Giugliano che lo giudicarono guaribile in 20 giorni, a denunciare l'accaduto ai carabinieri titolari delle indagini. (ANSA).