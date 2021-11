Lamorgese: per domani confido nel senso civico dei manifestanti

In vista delle manifestazioni di domani "mi sto sentendo con prefetti e questori per individuare soluzioni adeguate. L'importante è che non ci siano pericolose forzature e confido che i manifestanti siano animati da senso civico e seguano le modalità concordate con le autorità di pubblica sicurezza. Vorrei ricordare agli organizzatori che hanno il dovere di garantire che le iniziative si svolgano in sicurezza per i partecipanti e senza che vengano pregiudicati i legittimi interessi della cittadinanza". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese a Radio 1 Rai, sottolineando che la sua direttiva "fornisce a prefetti indicazioni per fare in modo che venga bilanciato il diritto di manifestare con l'esigenza di tutela della salute: l'importante è non creare disagi alla cittadinanza e che non ci siano rischi per l'ordine pubblico".