Veleni Quirra: assolti 8 comandanti del Poligono

(ANSA) - LANUSEI, 10 NOV - Assolti perché non c'è idonea prova che abbiano commesso il fatto contestato. E' la sentenza pronunciata questo pomeriggio dopo 4 ore di camera di consiglio, dalla giudice monocratica del tribunale di Lanusei, Nicole Serra, nei confronti degli 8 comandanti che hanno guidato il poligono di Perdasdefogu dal 2002 al 2010. Erano accusati di omissione dolosa aggravata di cautele contro infortuni e disastri per non aver interdetto le aree dove si svolgevano brillamenti e lanci di missili e dotato il personale delle necessarie protezioni. (ANSA).