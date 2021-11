Operaio muore in cantiere schiacciato da tubi

(ANSA) - GENOVA, 10 NOV - Infortunio mortale a San Quirico, sulle alture di Genova. Un operaio è morto mentre lavorava in un cantiere. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione l'operaio, 48 anni, è rimasto schiacciato da grossi tubi che si sono staccati da una gru che li stava spostando. Dalle prime informazioni si sarebbe rotta una cinghia che li ha fatti cadere. (ANSA).