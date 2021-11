In Umbria 105 nuovi casi Covid ma due ricoverati in meno

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - Sono stati 105 i nuovi casi Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno ma continua la discesa dei ricoverati in ospedale, ora 44, due in meno di lunedì, sei dei quali intensiva, dato invariato. Emerge dai dati sul portale della Regione.

Stabile il dato delle vittime del virus, sono stati certificati 31 guariti, con gli attualmente positivi ora 1.455, 74 in più.

Sono stati analizzati 2.526 tamponi e 11.794 test antigenici, per un tasso di positività sul totale dello 0,7 per cento (0,31 il giorno precedente) (ANSA).