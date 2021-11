Mottarone: si rimuove cabina,ultimi preparativi vigili fuoco

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Ultimi preparativi dei vigili del fuoco sulle pendici del Mottarone, dove questa mattina è in programma la rimozione della cabina della funivia precipitata lo scorso 23 maggio causando la morte di 14 persone. I rottami, protetti da uno speciale telo per evitare che possa essere perso anche il pezzo più piccolo, saranno agganciati da un elicottero Erickson S64 per essere trasportati al campo sportivo di Gignese e, da qui, caricati su un camion che li porterà nel capannone della Provincia al Tecnoparco di Verbania-Fondotoce.

In quella sede la cabina sarà a disposizione dei periti della Procura e delle difese e si aprirà una nuova fase dell'indagine, coordinata dalla Procura di Verbania. Finora è stato accertato che l'utilizzo dei cosiddetti 'forchettoni' ha impedito al freno di emergenza di entrare in funzione, ma non è ancora stata stabilita la causa della rottura del cavo. (ANSA).