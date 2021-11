Partorisce in auto, infermiera l'assiste in videochiamata

(ANSA) - BOLOGNA, 07 NOV - Un bambino è nato e sta bene a Bentivoglio (Bologna) dopo che la madre lo ha partorito intorno a mezzanotte in macchina, grazie all'assistenza in videochiamata di un'infermiera. Ne ha dato notizia il TgR Rai Emilia-Romagna.

La donna, al terzo figlio, si trovava in auto col marito per andare all'ospedale, sempre a Bentivoglio, ma i dolori erano troppo forti e quindi ha telefonato ai soccorsi e le è stato detto di non muoversi. E' stato attivato il servizio di videochiamata e l'infermiera Elisa Nava ha assistito la donna e il marito passo passo nel travaglio. "Vorrei abbracciarla, dirle grazie", ha detto la madre al TgR. Una volta partorito, è arrivata un'ambulanza e ha portato il bambino in ospedale dove è ricoverato insieme alla madre. Entrambi stanno bene. (ANSA).