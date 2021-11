È l'ora della rimozione della cabina precipitata al Mottarone

Partite le operazioni per rimuovere la cabina della funivia Stresa-Mottarone precipitata domenica 23 maggio, quando sono morte 14 persone e c'è stato un solo superstite delle persone a bordo, il piccolo Eitan di 5 anni. L'intervento è stato preceduto da settimane di lavoro in quota dalle squadre dei Vigili del fuoco. I resti della cabina, che è stata ricoperta con un telo, e altro materiale saranno trasportati a valle da un elicottero Erickson S64, al campo sportivo di Gignese e poi, con un camion, fino al Tecnoparco di Fondotoce-Verbania, dove saranno riposti in un capannone.

La diretta delle operazioni di rimozione, che avverranno con l'elicottero Erickson S64, sarà disponibile dalle ore 9 circa di lunedì 8 novembre sul sito www.vigilfuoco.tv al seguente link: https://www.vigilfuoco.tv/diretta-riservata