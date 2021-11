Calcio: tifosi Salernitana aggrediti vicino all'Olimpico

(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Alcuni tifosi della Salernitana sono stati aggrediti nei pressi dello stadio Olimpico di Roma prima della partita da alcuni supporter della Lazio. Lo si apprende da fonti di polizia.

Uno, in particolare, ha subito una ferita superficiale alla coscia con un'arma da taglio.

La polizia ha fermato le macchine dei presunti aggressori e nei riguardi delle persone a bordo sono in corso accertamenti per verificarne la posizione. Fra questi ci sarebbe uno già sottoposto a Daspo. (ANSA).