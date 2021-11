Volo dal Marocco atterra alle Baleari, passeggeri in fuga

(ANSA-AFP) - MADRID, 06 NOV - L'aeroporto di Palma di Maiorca, uno dei più trafficati della Spagna nell'arcipelago delle Baleari, è rimasto chiuso per quasi quattro ore ieri sera dopo che diversi passeggeri di un aereo atterrato in emergenza sono usciti dal velivolo facendo perdere le proprie tracce. Si indaga su un'ipotesi di immigrazione illegale. Diverse persone sono state arrestate.

L'aereo, in volo tra il Marocco e la Turchia, è stato fatto atterrare a Palma di Maiorca a causa del presunto malore di un passeggero, ha detto la Guardia Civil all'Afp. Durante l'evacuazione del presunto viaggiatore malato, una ventina di passeggeri ha colto l'occasione per scappare dall'aereo sulla pista e far perdere le proprie tracce.

Secondo il quotidiano El Pais, gli inquirenti ipotizzano che si sia trattato di uno stratagemma per entrare illegalmente in Spagna. Il passeggero che aveva accusato il malore è stato portato in ospedale, dove è stato dichiarato in perfetta salute e arrestato dalla polizia per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo il quotidiano sarebbero state arrestate cinque persone, mentre tra quelle riuscite a fuggire c'è anche uno dei passeggeri che aveva accompagnato il presunto malato in ospedale.

Secondo l'applicazione FlightRadar24, l'aereo era un Airbus A320 della Air Arabia Maroc in volo tra Casablanca e Istanbul.

A seguito dell'episodio, 13 aerei diretti a Palma sono stati dirottati su altri aeroporti e 16 voli in partenza hanno subito ritardi significativi, secondo le autorità aeroportuali.

L'aeroporto ha riaperto intorno alla mezzanotte di dopo circa quattro ore di chiusura. (ANSA-AFP).