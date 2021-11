Vaccini: danneggiata tensostruttura a Rovigo, danni lievi

(ANSA) - ROVIGO, 06 NOV - E' stata danneggiata, in modo lieve, da lacuni ignoti che si sarebbero allontanati in automobile, la tensostruttura posta all'ingresso del centro vaccinazioni Covid e tamponi della Fiera Censer di Rovigo.

La scoperta è stata fatta intorno alle ore 18:30 di ieri. È stato danneggiato in particolare un montante in ferro che sorregge l'architrave anteriore e un'asta metallica che tiene in tensione i teli plastificati, rovesciate sedie e tavolini.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura, con Digos e Polizia Scientifica. Non ci sono scritte rivendicative e il centro stamani ha riaperto regolarmente. Sul fronte investigativo sono aperte tutte le ipotesi, da un'azione dimostrativa legata alle proteste no vax o che si tratti di criminalità comune. Si procede per danneggiamento aggravato contro ignoti. (ANSA).