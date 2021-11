Papa: la crisi di coppia non una maledizione ma opportunità

"Io mi ritrovo nella vostra esperienza, che invita a considerare la crisi come opportunità, in questo caso opportunità di fare un salto di qualità nella relazione", e "sono contento che durante questo 'Anno della Famiglia Amoris laetitia' ci sia anche questo incontro, dedicato ai coniugi che vivono una crisi seria nella loro relazione". Così papa Francesco, durante l'udienza in Sala Nervi, si è rivolto all'Associazione 'Retrouvaille', servizio per le coppie in crisi che, nel proprio logo, si definisce "salvagente per i matrimoni in difficoltà" e che il Pontefice ha ringraziato per l'impegno incoraggiando a portarlo avanti.