Dopo la neve il freddo, -12 gradi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 05 NOV - Dopo la neve il freddo. Proseguono le prove generali dell'inverno in Alto Adige. A San Giacomo in val di Vizze questa mattina sono stati registrati -12 gradi, -11 a Pennes e -9 a Fleres. La città più fredda è Vipiteno che si è svegliata con -3 gradi. Per il fine settimana ed i giorni successivi si prevede tempo molto soleggiato ma con temperature basse. Il cielo sarà spesso sereno, con al massimo il passaggio di sottili nubi alte. (ANSA).