Dogane: a Genova bloccata importazione di prodotti elettrici

(ANSA) - GENOVA, 05 NOV - Un'importazione dall'India di prodotti elettrici e pentole a pressione è stata bloccata, nel porto di Genova Pra', dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alla ditta importatrice lombarda sono state contestate sanzioni amministrative per 80 mila euro. Erano privi dei requisiti di conformità alle disposizioni unionali in materia di apparecchiature elettriche e attrezzature a pressione. Zangole elettriche portatili per la lavorazione del burro, ventilatori da soffitto e vari modelli di pentole a pressione per uso domestico di cui è stata impedita l' immissione in commercio.

Per tutti questi prodotti le verifiche fisiche e documentali degli uffici doganali hanno accertato l'assenza delle obbligatorie dichiarazioni di conformità CE, dell'indirizzo dell'importatore o distributore in Italia e delle istruzioni in lingua italiana, richieste dal Codice del Consumo varato nel 2005. Per le valvole di sicurezza delle pentole a pressione non erano state, inoltre, effettuate le prove di conformità. La merce non conforme, non essendo regolarizzabile, verrà rispedita in India. (ANSA).