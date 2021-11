Denuncia post odio su social,Procura archivia,non abbiamo Fb

(ANSA) - BELLUNO, 05 NOV - La rete internet della Procura non da' accesso ai social network, e così non possono essere svolte indagini per denunce di insulti e post di odio su Facebook. E' la ragione che ha portato gli uffici giudiziari di Belluno ad archiviare la denuncia di una candidata italo-algerina alle ultime Regionali in Veneto, Assia Belhadj, che dopo aver postato su Facebook la propria foto con il velo era stata sommersa dagli insulti offensivi e violenti degli haters. La donna era candidata con la lista di Arturo Lorenzoni.

La sua richiesta di giustizia è stata frustrata dalla decisione della Procura, che con il pm Katjiuscia D'Orlando ha chiesto l'archiviazione, confermata poi dalla gip Enrica Marson.

Nel provvedimento i magistrati spiegano innanzitutto che non è stato possibile identificare gli autori dei post in modo chiaro, e inoltre che "la rete in uso all'ufficio non consente l'accesso a Facebook". In passato, prosegue la Procura, queste queste indagini "venivano svolte da personale - che ora non cìè più - che usava il proprio computer privato e il proprio profilo Facebook". (ANSA).