Segretaria massacrata nello studio di un commercialista a Chiavari - Dagli archivi dell'ANSA

SEGRETARIA MASSACRATA IN STUDIO COMMERCIALISTA CHIAVARI

SEGRETARIA MASSACRATA IN STUDIO COMMERCIALISTA CHIAVARI

(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - Una giovane, Nada Cella, 25 anni, e'

stata massacrata a Chiavari nello studio del commercialista per

il quale lavorava come segretaria. L'omicidio e' avvenuto

stamane in via Marsala 14. La ragazza e' stata rinvenuta in una

lago di sangue, con la testa fracassata, accanto alla sua

scrivania, intorno alle 9,15. E' stato il suo datore di lavoro,

il commercialista Marco Soracco, a trovarla entrando nello

studio. Nada Cella era ancora viva, ma in gravissime condizioni.

Un' ambulanza l' ha immediatamente trasportata all' ospedale di

Lavagna e la' i medici ne hanno disposto il trasferimento nel

reparto di rianimazione di Genova dove e' deceduta sei ore dopo,

alle 15 circa.

Nada Cella era solita aprire, ogni giorno, l' ufficio alle 9

circa. L' aggressore avrebbe quindi agito tra le 9 e le 9,15.

Non ci sarebbe stata colluttazione perche' i vicini di casa non

hanno udito ne' urla, ne' rumori sospetti. Secondo gli

inquirenti, e' possibile che la giovane conoscesse il suo

aggressore, dal momento che e' stata lei stessa ad aprire la

porta. La polizia non avrebbe trovato neppure l' oggetto o l'

arma che l' assassino ha usato per colpire la sua vittima piu'

volte al capo. Dallo studio non e' risultato mancare nulla.

Questo indurrebbe ad escludere l' ipotesi della rapina. (SEGUE).

SEGRETARIA MASSACRATA IN STUDIO COMMERCIALISTA CHIAVARI (2)

(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - Nada Cella era originaria di

Rezzoaglio, un piccolo paese dell' entroterra di Chiavari, ma

viveva in via Piacenza, a Chiavari, con la madre. Nei fine

settimana, tornava a Rezzoaglio dove aveva amici e parenti. Era

impiegata da quattro anni nello studio di Marco Soracco. I

conoscenti la descrivono come una ragazza aperta, senza

particolari problemi. (ANSA).

SEGRETARIA MASSACRATA IN STUDIO COMMERCIALISTA CHIAVARI (3)

(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - Nada Cella, la ragazza massacrata

nello studio in cui lavorava, era giunta stamane in bicicletta

al lavoro come accadeva tutti i giorni. Secondo la ricostruzione

finora realizzata dalla polizia, dopo essere entrata nello

studio da commercialista di cui aveva le chiavi, la giovane

avrebbe acceso il computer e preso due fascicoli posandoli sulla

propria scrivania. A quel punto, e' stata aggredita. L' omicida

non avrebbe usato un' arma. Secondo gli esperti, Nada Cella

sarebbe stata sbattuta con violenza contro uno spigolo della

scrivania o di un muro. L' aggressore non le avrebbe fatto

violenza, gli abiti della donna erano integri e sul suo corpo

non sarebbero stati riscontrati segni di stupro. Gli inquirenti

hanno trovato i suoi occhiali a terra. La giovane ha perduto le

scarpe probabilmente mentre veniva trascinata dal suo assassino.

(ANSA).

SEGRETARIA MASSACRATA IN STUDIO COMMERCIALISTA CHIAVARI (4)

(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - Nada Cella, 25 anni, viene ricordata

da tutti come una bella ragazza, piuttosto riservata, senza un

fidanzato ufficiale, e con pochisimi amici. Una ragazza moderna

che frequentava la discoteca come tutti i suoi coetanei, ma che

non dava troppa confidenza. Sul lavoro viene descritta come una

''stacanovista''; mai una assenza, sempre pronta a fermarsi

oltre l' orario, molto precisa ed efficiente. Gli inquirenti,

proprio in base a questo ''identikit'', cercano ora di trovare

un movente plausibile per quanto e' accaduto nell' ufficio di

via Marsala, nel pieno centro di Chiavari, grosso centro

turistico lungo la riviera ligure di levante.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, sembra che

Nada Cella, questa mattina, sia uscita di casa, nel

comune di Rezzoaglio, assieme alla madre e l' abbia accompagnata

al lavoro con l' auto perche' era in ritardo. Poi avrebbe

fatto ritorno a casa per lasciare l' auto e si sarebbe recata al

lavoro con la bicicletta. Con questo mezzo, infatti, si e'

recata nell' ufficio del commercialista. Non e' pertanto escluso

che la ragazza possa essere arrivata in ufficio prima del solito

orario di lavoro e cioe' attorno alle 9. Quando il

commercialista, Marco Soracco, anche lui in ritardo, e' sceso

dalla sua abitazione, che si trova nello stesso stabile un piano

sopra l' ufficio, sembra abbia trovato la luce accesa nell'

ingresso. (SEGUE).

SEGRETARIA MASSACRATA IN STUDIO COMMERCIALISTA CHIAVARI (5)

(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - Sempre secondo le prime sommarie

testimonianze, sembra che Nada Cella non tenesse mai accesa la

luce nell' ingresso, a meno che non ci fosse un cliente. Forse

e' stata quindi la ragazza stessa ad aprire la porta a qualcuno

che poi l' ha aggredita. Questa mattina, inoltre, il portone d'

ingresso dello stabile era aperto, contrariamente a quanto

avviene per tutti gli altri giorni, perche' era giorno di

pulizie.

La giovane segretaria e' stata trovata dal suo datore di

lavoro, esanime nella stanza adibita a suo ufficio. E' stato

Marco Soracco, infatti, a dare l' allarme avvertendo il ''113''

e poi sua madre che abita anch'essa al piano di sopra. Lo studio

del commercialista e' composto da un ingresso e da un corridoio

sul quale si affacciano, da un lato, una cucina e uno studiolo

dove lavorava Nada Cella e dall' altro la stanza piu' grande,

ufficio del commercialista. Nada Cella, sempre secondo le prime

sommarie testimonianze, era a terra, vestita con jeans e

camicetta, con le gambe sotto la scrivania, il volto coperto dai

capelli insanguinati e tutto attorno grandi macchie di sangue.

(ANSA)

SEGRETARIA MASSACRATA IN STUDIO COMMERCIALISTA CHIAVARI (6)

(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - Gli inquilini dello stabile sembra

non abbiano sentito alcun rumore nel periodo di tempo

compreso presumibilmente attorno alle 9, quando Nada Cella

potrebbe essere arrivata in ufficio, e l' ora in cui e' stata

scoperta a terra, ormai in fin di vita.

Nada Cella tempo fa era rimasta vittima di una caduta e

quindi zoppicava leggermente. Per questo motivo, negli ultimi

tempi, il padre, falegname, e in passato anche vicesindaco di

Rezzoaglio, dove la famiglia risiede, di frequente l' attendeva

all' uscita dal lavoro con l' auto. Forse anche in seguito ai

postumi della caduta pare, da qualche tempo la ragazza non

frequentava piu' una palestra, vicino all' ufficio, dove era

solita andare. (ANSA).

SEGRETARIA UCCISA A CHIAVARI-RIEPILOGO

(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - Giovane, bella, segretaria

efficiente di un commercialista. Nada Cella, 25 anni, e' stata

trovata agonizzante, morira' alcune ore dopo in ospedale, nell'

appartamento al secondo piano, di via Marsala, in pieno centro

di Chiavari, ricca cittadina lungo la riviera ligure di levante,

adibito a studio dal commercialista Marco Soracco. Distesa a

terra, completamente vestita, il viso coperto dai capelli

intrisi di sangue. L' assassino probabilmente le ha sbattuto la

testa contro uno spigolo o l' ha colpita con un oggetto che

pero' non e' stato ritrovato. Per il momento c'e' il mistero

piu' assoluto su quale possa essere il movente del delitto.

A trovarla nella stanza in fondo al corridoio, e' stato lo

stesso commercialista questa mattina poco dopo le 9 quando e'

sceso dal suo alloggio situato al piano superiore dello stesso

stabile. L' uomo ha immediatamente telefonato al ''113'' poi e'

risalito per avvertire sua madre che occupa un appartamento

vicino. La ragazza era ancora viva e con una ambulanza e' stata

portata all' ospedale di Lavagna, dove i medici hanno poi

disposto il trasferimento al reparto rianimazione del San

Martino, a Genova. E' deceduta sei ore dopo, alle 15 circa.

(SEGUE).

SEGRETARIA UCCISA A CHIAVARI-RIEPILOGO (2)

(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - Nada Cella era arrivata al lavoro in

bicicletta. Secondo quanto e' stato ricostruito aveva prima

accompagnato la madre al lavoro con l' auto perche' era in

ritardo. ''Anche mio figlio questa mattina e' sceso in ufficio

in ritardo - ha raccontato Marisa Bacchioni Soracco - e ha

trovato la luce accesa nell' ingresso. Un fatto inconsueto,

perche' di solito la segretaria la lasciava spenta a meno che

non ci fosse un cliente''. La ragazza avrebbe quindi aperto lei

stessa la porta al suo assassino.

Il portone del palazzo di via Marsala questa mattina era

aperto, contrariamente al solito, perche' giornata di pulizie.

''Nessuno - ha detto Porzia Bucello, una vicina - ha sentito

nulla''. Nada Cella e' stata trovata nel suo ufficio riversa sul

pavimento, le gambe sotto la scrivania, il volto coperto dai

capelli insaguinati. Indossava un paio di jeans e una camicetta.

L' aggressore non le avrebbe fatto violenza, gli abiti della

ragazza erano integri e sul suo corpo non sarebbero stati

riscontrati segni di stupro. Anche l' ufficio era in perfetto

ordine e dallo studio non e' risultato mancare nulla e questo

farebbe escludere il movente della rapina. (SEGUE).

SEGRETARIA UCCISA A CHIAVARI-RIEPILOGO (3)

(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - Nada Cella viene ricordata come una

ragazza molto riservata. frequentava come tutti i suoi coetanei

le discoteche. Non aveva un fidanzato ufficiale. Era stata

assunta dal commercialista cinque anni fa: era molto

disponibile, mai una assenza, sempre pronta a fermarsi oltre l'

orario, precisa ed efficiente.

I vicini raccontano che negli ultimi tempi, dopo una caduta

accidentale, la ragazza alcune volte anziche' recarsi al lavoro

in bicicletta veniva accompagnata in auto dal padre, falegname e

ex vicesindaco di Rezzoaglio. Forse anche in seguito a quella

caduta non aveva piu' frequentato una palestra, vicino all'

ufficio. ''E' una tragedia inspiegabile - ha detto Bruno Cella -

mia figlia non aveva nessun nemico''.

La polizia e il magistrato Filippo Gebbia che conduce l'

inchiesta stanno ora sentendo numerose persone per cercare di

arrivare ad un movente e attraverso questo ad una possibile

spiegazione del giallo. (ANSA).

