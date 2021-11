Migranti: Lamorgese; noi salviamo, ingiusto tutti in Italia

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Abbiamo navi di ong che hanno tanti migranti a bordo. E' giusto che si salvino, ma è ingiusto che sia solo l'Italia" a farlo. "Non può essere un carico che deve avere solo il Paese di primo approdo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, parlando alla firma di un protocollo d'intesa per corridoi umanitari di afghani. "E' ingiusto anche perchè siamo in pandemia e abbiamo difficoltà organizzative. Di questo - ha aggiunto - ne ho sempre parlato con la commissaria europea Ylva Johansson e lo farò anche in questi giorni. Serve maggiore partecipazione dei Paesi europei per una giusta redistribuzione dei migranti secondo il principio di solidarietà". (ANSA).