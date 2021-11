Green pass: sindaco Trieste, manifestazioni con mascherine

(ANSA) - TRIESTE, 04 NOV - Fino al 30 novembre gli organizzatori di manifestazioni nel Comune di Trieste dovranno prevedere la presenza di personale - facilmente riconoscibile - che controlli, nel corso della manifestazione, il distanziamento interpersonale tra i partecipanti e che questi indossino le mascherine. Il personale di controllo dovrà essere in numero non inferiore al rapporto 1 a 100 rispetto al numero dei manifestanti e i nomi dovranno essere consegnati alla Questura.

E' il contenuto dell'ordinanza urgente emessa dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, per far fronte all'emergenza epidemiologica.

L'ordinanza ha efficacia dalle ore 00.00 di domani, 5 novembre alla mezzanotte del 30 novembre; la sua inosservanza comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a mille euro.

Il provvedimento, annunciato dal sindaco Dipiazza nel corso della conferenza stampa del primo novembre scorso in Regione, è stato deciso sulla scorta dell'aumento dei contagi in Fvg e soprattutto a Trieste, dovuto in particolare a un focolaio riconducibile ai partecipanti alle manifestazioni di protesta contro l'obbligatorietà del Green pass. (ANSA).