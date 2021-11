Ruby ter: giudici, inutilizzabili verbali ragazze

(ANSA) - MILANO, 03 NOV - Sono state dichiarate "inutilizzabili" dai giudici di Milano del caso Ruby ter le dichiarazioni delle giovani presenti alle serate di Arcore e rese come testimoni nei due processi sul caso Ruby. Lo ha deciso la settima penale accogliendo un'istanza della difesa di Silvio Berlusconi.

"Questa ordinanza è importantissima - ha commentato l'avvocato Federico Cecconi - perché di fatto si dice che le dichiarazioni nel Ruby 1 e 2 sono inutilizzabili per un vizio patologico".

"Al momento attuale noi non sciogliamo la riserva in maniera definitiva" su un possibile esame di Silvio Berlusconi come imputato nel processo milanese sul caso Ruby ter, ma "l'intendimento è quello, per adesso, di riservarci le dichiarazioni spontanee" nelle prossime udienze, ha spiegato l'avvocato Cecconi a margine dell'udienza ancora in corso.

Il legale ha chiarito che se ci sarà "margine ancora per poter riservarci" anche un eventuale interrogatorio "prenderemo tempo e questo anche alla luce di una valutazione complessiva dell'andamento dell'istruttoria e in base a chi verrà sentito in sede di esame degli imputati". (ANSA).