Papa: all'udienza anche ex star del basket

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 03 NOV - Un gruppo di ex campioni del basket hanno partecipato all'udienza generale di Papa Francesco nell'Aula Paolo VI. Nell'incontro con il Pontefice, alla fine della catechesi, hanno detto di essersi messi a disposizione dei più giovani per aiutarli a ripartire insieme, dopo l'esperienza della pandemia. Proprio attraverso uno sport di squadra come la pallacanestro. E hanno anche dato vita all'associazione Liba Italia (Legends international basketball association) capitanata da Carlo "Charlie" Caglieris e Pierluigi Marzorati, e al femminile da Mara Fullin. In Aula Paolo VI c'erano campioni del calibro dello spagnolo Juan Antonio Corbalán (stella del Real Madrid e oggi chirurgo), Antonello Riva, Renzo Bariviera e tantissimi altri.

Tra i progetti di questo 'dream team' c'è "non solo sport agonistico ma anche e soprattutto educazione, formazione, socializzazione per i giovani, con una particolare attenzione al mondo della scuola", dice all'Osservatore Romano Marzorati, facendo presente che il progetto pilota è già iniziato in Lombardia. "La FederBasket italiana ieri ha compiuto 100 anni - aggiunge - ma stiamo coinvolgendo le leggende del basket anche in Spagna, Argentina, Grecia, Svizzera, Slovenia, Croazia, Grecia, Albania, Lituania e Montenegro".

A Francesco il dream team ha donato un pallone da basket con l'autografo di tutti. Una firma, spiegano, che è anzitutto un impegno a restituire, attraverso la loro esperienza, quanto di straordinario hanno ricevuto dallo sport per fare in modo che sempre più giovani vivano l'esperienza di essere parte di una squadra. (ANSA).