Migranti:mentre 83 sbarcano in Salento avvistata altra barca

(ANSA) - CASTRIGNANO DEL CAPO (LECCE), 03 NOV - Un gruppo di 83 migranti a bordo di un'imbarcazione alla deriva è stato intercettato a nove miglia da Santa Maria di Leuca e poi condotto in porto questa mattina da unità aeronavali della Guardia di finanza. Mentre erano in corso le procedure di accoglienza di queste persone è stata intercettata un'altra barca con un altro gruppo numeroso di migranti.

Quelli giunti in mattinata sono soprattutto siriani e afghani, partiti da Mersin, a Sud della Turchia. Tra loro anche molte donne e bambini. Il barcone sul quale viaggiavano stipati, al momento dell'abbordaggio era privo di una guida al timone. Il natante è stato condotto nel porto di Santa Maria di Leuca.

