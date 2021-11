Fu aggredito in strada, morto in ospedale 17 giorni dopo

(ANSA) - PISA, 03 NOV - E' morto oggi dopo 17 giorni di agonia il pensionato di 79 anni aggredito in una strada di Pisa il 17 ottobre scorso, forse per rapinarlo, da parte di una donna di 33 anni, romena, la quale fu arrestata poco dopo dalla polizia e si trova tuttora in carcere. L'uomo, Alberto Barsanti, aveva subito profonde ferite alla testa ed era stato ricoverato in prognosi riservata. L'aggressione avvenne di domenica mattina in una zona residenziale della città nei pressi di un bar pasticceria in via di Pratale e anche grazie alle testimonianze raccolte sul posto la polizia rintracciò rapidamente l'autrice e la arrestò, anche se il movente dell'aggressione non è ancora stato chiarito.

Il sospetto di una tentata rapina è suffragato dai precedenti specifici di cui è gravata la donna adesso in carcere e che però si è sempre rifiutata di rispondere alle domande degli investigatori sui motivi dell'aggressione al 79enne. La salma del pensionato è stata trasferita all'Istituto di medicina legale per l'autopsia all'esito della quale probabilmente il pm Aldo Mantovani riqualificherà il capo di imputazione contestando all'arrestata l'omicidio anziché le lesioni gravissime. (ANSA).