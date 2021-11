Covid: 40enne positiva partorisce neonata già contagiata

(ANSA) - TARANTO, 03 NOV - Ieri pomeriggio a Taranto una donna 40enne positiva al Covid ha partorito una bimba che ha contratto il virus dalla mamma la quale, a quanto si apprende, non sarebbe vaccinata. Le loro condizioni di salute vengono definite buone e restano entrambe in isolamento nel reparto di Ostetricia dell'ospedale 'Santissima Annunziata' di Taranto.

Secondo quanto si apprende dall'Asl, sia la donna sia la piccola non hanno particolari sintomi legati al virus. (ANSA).