Shoah: centinaia persone a Memoriale, non strumentalizzare

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Almeno quattrocento persone - dati degli organizzatori - hanno preso parte all'incontro di oggi davanti al Memoriale della Shoah a Milano indetto contro la strumentalizzazione dell'Olocausto nei cortei dei no green pass anche in riferimento al corteo dei no vax del 30 ottobre a Novara La manifestazione è iniziata poco dopo le 18 ed è durata un'ora e un quarto.

Fra i presenti il governatore lombardo Attilio Fontana, l'assessore milanese Tommaso Sacchi in rappresentanza della Giunta, il deputato Emanuele Fiano e il presidente della Comunità ebraica milanese (fino a domani) Milo Hasbani. "Basta con le stelle gialle, le casacche a righe dei prigionieri dei campi e i simboli di Auschwitz usati dai no green pass. Non accettiamo paragoni tra le cure contro il virus e lo sterminio di persone", è stato ribadito da più partecipanti. Allo stesso tempo è stata sollecitata "maggiore attenzione da parte della politica al rigurgito del fascismo". (ANSA).