Covid: Calabria, calano nuovi casi e nessuna vittima

(ANSA) - CATANZARO, 02 NOV - Contagi da Covid 19 in lieve calo in Calabria dove, però, è drasticamente ridotto il numero dei tamponi fatti per effetto del fine settimana e della festività del primo novembre. Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi casi sono 46 (ieri 56) ma a fronte di 1.639 tamponi fatti contro i 1.163 del giorno precedente. Il tasso di positività scende così dal 4,82 al 2,81%. Nessuna vittima è stata registrata nelle ultime 24 con i decessi che, complessivamente, sono 1.451. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, c'è un ricoverato in meno in area medica (101) e uno in più in terapia intensiva (6). I casi attivi sono 3.108 (-42), gli isolati a domicilio 3.001 (-42) ed i nuovi guariti 88. Ad oggi, sono stati eseguiti 1.302.730 tamponi con 87.654 positivi. I dati sono comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 97 (7 in reparto, 3 in terapia intensiva, 87 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.490 (11.332 guariti, 158 deceduti). Cosenza: casi attivi 1.247 (32 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.215 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.981 (26.324 guariti, 657 deceduti). Crotone: casi attivi 219 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 207 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.412 (8.297 guariti, 115 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 966 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 918 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.878 (29.469 guariti, 409 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 428 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 423 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.533 (6.430 guariti, 103 deceduti). (ANSA).