Bolsonaro in Veneto, 500 antagonisti radunati a Padova, tensioni con la polizia

Sono circa 500 i giovani dei gruppi antagonisti e dei centri sociali che si sono radunati nel pomeriggio a Padova in attesa dell'arrivo del Presidente del Brasile Jair Bolsonaro che visiterà la Basilica del Santo. I manifestanti si sono schierati all'ingresso di via Belludi, la strada che porta alla Basilica di Sant'Antonio. Li fronteggia a 10 metri di distanza un fitto schieramento di forze dell'ordine con sei camionette e gli idranti. Tensioni tra manifestanti,e le forze dell'ordine a Padova. Idranti in azione per dsiperdere i manifestanti che tirano oggetti contro i poliziotti.

Le due cariche delle forze dell'ordine e l'uso degli idranti hanno disperso i manifestanti che si sono allontanati di corsa da via Belludi, la principale strada di accesso alla Basilica di Sant'Antonio a Padova, per defluire lungo via Roma, una delle arterie principali della città. Tutto questo è avvenuto proprio nei minuti in cui il Presidente brasiliano si congedava da Anguillara per raggiungere Padova. Non è escluso che i manifestanti possano ricompattarsi davanti all'edificio sacro percorrendo le vie laterali.

In mattinata Bolsonaro era stato ad Anguillara per ricevere la cittadinanza onoraria. Qui si è incontrato anche con alcuni lontani parenti, discendenti della famiglia Bolsonaro che a fine '800 emigrò in Brasile.