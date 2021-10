Minaccia cugina con ascia per soldi,arrestato nel Napoletano

(ANSA) - TERZIGNO, 31 OTT - Armato di ascia, entra nel negozio della cugina pretendendo soldi da quest'ultima. La donna però riesce a fuggire e ad allertare i carabinieri, che arrestano l'uomo. È accaduto a Terzigno (Napoli). Protagonisti della vicenda due cugini appartenenti ad una famiglia all'apparenza normale ma che nascondeva diversi disagi.

Originari del Bangladesh e da diversi anni vivono a Terzigno. I protagonisti sono un uomo di 38 anni e una ragazza di 30, e vivono nella stessa abitazione. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato per maltrattamenti l'uomo, che aveva rapinato la cugina già domenica scorsa ed è tornato alla carica ieri, quando è entrato nel negozio della donna. Voleva altri soldi e stavolta non si è limitato alle minacce del passato.

Infatti era armato di ascia. La trentenne però è riuscita a fuggire e ha chiesto aiuto al 112. I carabinieri si sono messi immediatamente alla ricerca dell'uomo che è stato trovato in tarda serata nascosto in una stanza dell'opificio dove lavorava come operaio. Rinvenuta e sequestrata anche l'ascia. L'arrestato è stato condotto in carcere in attesa di giudizio. (ANSA).